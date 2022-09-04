США заявили, что Путин демонстрирует неготовность завершить войну

Президент России Владимир Путин демонстрирует неготовность закончить войну против Украины.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби в интервью телеканалу "Дождь".
Он отметил, что глава Кремля мог бы завтра закончить войну без переговоров, если бы вывел свои войска с территории Украины.
"Это не война со США, это не война с НАТО. Путин выбрал начать войну с Украиной и украинцами. И, к сожалению, ничего из того, что мы наблюдаем сегодня, не позволяет нам питать какие-либо надежды на то, что он готов положить конец этой войне, убийствам мирных украинцев", - заявил он.
Он также прокомментировал заявления представителей российских властей о том, что снабжение Западом оружия в Украину будто бы только затягивает конфликт. Кирби сказал: "Этот конфликт затягивает только желание Путина продолжать его".
"Путин мог бы закончить войну сегодня, если бы согласился вывести свои войска и добровольно сесть с Зеленским за стол переговоров, чтобы обсудить завершение этого конфликта. Конечно, Зеленский должен сам решать, готов ли он к переговорам, и мы должны уважать его как верховного главнокомандующего. Очевидно, что в последние дни и Путин демонстрирует, что не заинтересован в этом", - сказал Кирби.
Напомним, что Путин во время открытого урока в Калининграде придумал новую "цель" войны в Украине. По словам Путина, на территории Украины якобы создается антироссийский анклав, который угрожает России.
В Офисе президента заявили, что сроки окончания войны будут определять самостоятельно, освобождая свои территории.
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