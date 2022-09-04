США заявили, що Путін демонструє неготовність завершити війну

Він зазначив, що глава Кремля міг би завтра закінчити війну без переговорів, якби вивів свої війська з території України.

"Це не війна зі США, це не війна з НАТО. Путін вибрав почати війну з Україною і українцями. І, на жаль, нічого з того, що ми спостерігаємо сьогодні, не дозволяє нам плекати будь-які надії на те, що він готовий покласти край цій війні, вбивств мирних українців", - заявив він.