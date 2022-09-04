США заявили, что Путин демонстрирует неготовность завершить войну

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на слова координатора по стратегическим коммуникациям в Совете нацбезопасности Белого дома Джона Кирби в интервью телеканалу "Дождь" .

Он отметил, что глава Кремля мог бы завтра закончить войну без переговоров, если бы вывел свои войска с территории Украины.

"Это не война со США, это не война с НАТО. Путин выбрал начать войну с Украиной и украинцами. И, к сожалению, ничего из того, что мы наблюдаем сегодня, не позволяет нам питать какие-либо надежды на то, что он готов положить конец этой войне, убийствам мирных украинцев", - заявил он.