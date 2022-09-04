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США заявили, що Путін демонструє неготовність завершити війну

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Вашингтон, Неділя 04 вересня 2022 01:08
США заявили, що Путін демонструє неготовність завершити війну Фото: Джон Кірбі, координатор Ради нацбезпеки в Білому домі (ua.usembassy.gov)
Автор: Артур Родивилов

Президент Росії Володимир Путін демонструє неготовність закінчити війну проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова координатора зі стратегічних комунікацій в Раді нацбезпеки Білого дому Джона Кірбі в інтерв'ю телеканалу "Дождь".

Він зазначив, що глава Кремля міг би завтра закінчити війну без переговорів, якби вивів свої війська з території України.

"Це не війна зі США, це не війна з НАТО. Путін вибрав почати війну з Україною і українцями. І, на жаль, нічого з того, що ми спостерігаємо сьогодні, не дозволяє нам плекати будь-які надії на те, що він готовий покласти край цій війні, вбивств мирних українців", - заявив він.

Він також прокоментував заяви представників російської влади про те, що постачання Заходом зброї в Україну нібито тільки затягує конфлікт. Кірбі сказав:"цей конфлікт затягує тільки бажання Путіна продовжувати його".

"Путін міг би закінчити війну сьогодні, якби погодився вивести свої війська і добровільно сісти з Зеленським за стіл переговорів, щоб обговорити завершення цього конфлікту. Звичайно, Зеленський повинен сам вирішувати, чи готовий він до переговорів, і ми повинні поважати його як верховного Головнокомандувача. Очевидно, що в останні дні і Путін демонструє, що не зацікавлений в цьому", - сказав Кірбі.

Нагадаємо, що Путін під час відкритого уроку в Калінінграді придумав нову "мету" війни в Україні. За словами Путіна, на території України нібито створюється антиросійський анклав, який загрожує Росії.

В Офісі президента заявили, що терміни закінчення війни визначатимуть самостійно, звільняючи свої території.

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