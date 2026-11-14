UA

Новини
+
-

Новини України
Війна в Україні
Економіка
Світ
Надзвичайні події

Аналітика
+
-

Аналітика
Статті
Інтерв'ю
Точка зору

Політика

Бізнес
+
-

Бізнес
Економіка
Фінанси
Авто
Tech
Енергетика
Біла економіка

Життя
+
-

Життя
Гроші
Зміни
Освіта
Суспільство

Спорт
+
-

Спорт
Футбол
Баскетбол
Теніс
Бокс

Wave
+
-

Wave
Інсайдер
Стиль
Велнес
Культура
Подорожі
Смак
Зірки

Styler
+
-

Styler
Люди
Тренди
Корисне
Смачно
Гороскопи
Мирні переговори Олешки Графіки відключення світла Війна в Україні

У США заявили про перебої з інтернетом та зв'язком по всій країні: що відомо

01:11 14.11.2026 Сб
2 хв
aimg Юлія Маловічко
Фото: у США виникли проблеми з інтернетом, зв'язком та навігацією (з відкритих джерел)

У США виникли масштабні проблеми з інтернетом та зв'язком, які торкнулися роботи Національної метеорологічної служби (NWS). Через технічний збій немає доступу до прогнозів погоди та попереджень на сайтах відомства, ще не можна отримати застарілу інформацію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на News9.

Що відомо про збій

Національна метеорологічна служба США повідомила у п'ятницю, 13 листопада, що зіткнулася з перебоями у роботі інтернету та систем зв'язку по всій країні.

Через це користувачі можуть мати труднощі з доступом до інформації на сайтах відомства. Зокрема, йдеться про погодні прогнози, метеорологічні попередження та інші матеріали. Деякі дані можуть відображатись із затримкою або бути застарілими.

У NWS заявили, що технічні фахівці вже працюють над усуненням проблеми та намагаються якнайшвидше відновити нормальну роботу систем.

При цьому місцеві підрозділи служби продовжують випускати попередження про небезпечні погодні явища та прогнози. Частина інформації доступна на сторонніх ресурсах.

Оновлено о 2:14

Національна метереологічна служба США видалила інформацію про перебої з інтернетом та зв'язком, а в коментарі CNN представник служби сказав, що ніяких збоїв не було.

Також за даними CNN, збій в роботі аеропортів США стався через проблеми з мережевими маршрутизаторами в аеропорту Чикаго, які поширилися на всю територію країни. Про це, як стверджується, Федеральне управління цивільної авіації повідомило авіакомпаніям.

Збій співпав із зупинкою авіасполучення в США

Проблеми у роботі метеорологічної служби виникли на тлі серйозного збою у системі управління повітряним рухом США.

Раніше Федеральне управління цивільної авіації (FAA) розпорядилося призупинити вильоти літаків із аеропортів по всій країні. Причиною стали проблеми зі зв'язком, які торкнулися центрів управління повітряним рухом.

За даними Reuters, через зупинку рейсів тисячі авіаперельотів зіткнулися із затримками та скасуваннями. Літаки, які вже були в повітрі, могли продовжувати політ і здійснювати посадку.

Міністр внутрішньої безпеки США Марквейн Маллін заявив, що на той момент у влади не було ознак того, що подія є навмисною атакою. Причини технічних збоїв продовжували з'ясовувати.

При цьому офіційного підтвердження того, що перебої у роботі Національної метеорологічної служби та збій у системі управління авіарухом мають загальну причину, наразі немає.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
Сполучені Штати АмерикиІнтернет