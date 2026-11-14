У США заявили про перебої з інтернетом та зв'язком по всій країні: що відомо

Що відомо про збій

Національна метеорологічна служба США повідомила у п'ятницю, 13 листопада, що зіткнулася з перебоями у роботі інтернету та систем зв'язку по всій країні.

Через це користувачі можуть мати труднощі з доступом до інформації на сайтах відомства. Зокрема, йдеться про погодні прогнози, метеорологічні попередження та інші матеріали. Деякі дані можуть відображатись із затримкою або бути застарілими.

У NWS заявили, що технічні фахівці вже працюють над усуненням проблеми та намагаються якнайшвидше відновити нормальну роботу систем.

При цьому місцеві підрозділи служби продовжують випускати попередження про небезпечні погодні явища та прогнози. Частина інформації доступна на сторонніх ресурсах.

Оновлено о 2:14

Національна метереологічна служба США видалила інформацію про перебої з інтернетом та зв'язком, а в коментарі CNN представник служби сказав, що ніяких збоїв не було.

Також за даними CNN, збій в роботі аеропортів США стався через проблеми з мережевими маршрутизаторами в аеропорту Чикаго, які поширилися на всю територію країни. Про це, як стверджується, Федеральне управління цивільної авіації повідомило авіакомпаніям.

