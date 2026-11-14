В США заявили о перебоях с интернетом и связью по всей стране: что известно

Что известно о сбое

Национальная метеорологическая служба США сообщила в пятницу, 13 ноября, что столкнулась с перебоями в работе интернета и систем связи по всей стране.

Из-за этого пользователи могут испытывать трудности с доступом к информации на сайтах ведомства. В частности, речь идет о погодных прогнозах, метеорологических предупреждениях и других материалах. Некоторые данные могут отображаться с задержкой или быть устаревшими.

В NWS заявили, что технические специалисты уже работают над устранением проблемы и пытаются как можно быстрее восстановить нормальную работу систем.

При этом местные подразделения службы продолжают выпускать предупреждения об опасных погодных явлениях и прогнозы. Часть этой информации доступна на сторонних ресурсах.