В США заявили о перебоях с интернетом и связью по всей стране: что известно

В США возникли масштабные проблемы с интернетом и связью, которые затронули работу Национальной метеорологической службы (NWS). Из-за технического сбоя нет доступа к прогнозам погоды и предупреждениям на сайтах ведомства, еще нельзя получить устаревшую информацию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на News9.
Национальная метеорологическая служба США сообщила в пятницу, 13 ноября, что столкнулась с перебоями в работе интернета и систем связи по всей стране.
Из-за этого пользователи могут испытывать трудности с доступом к информации на сайтах ведомства. В частности, речь идет о погодных прогнозах, метеорологических предупреждениях и других материалах. Некоторые данные могут отображаться с задержкой или быть устаревшими.
В NWS заявили, что технические специалисты уже работают над устранением проблемы и пытаются как можно быстрее восстановить нормальную работу систем.
При этом местные подразделения службы продолжают выпускать предупреждения об опасных погодных явлениях и прогнозы. Часть этой информации доступна на сторонних ресурсах.
Проблемы в работе метеорологической службы возникли на фоне серьезного сбоя в системе управления воздушным движением США.
Ранее Федеральное управление гражданской авиации (FAA) распорядилось приостановить вылеты самолетов из аэропортов по всей стране. Причиной стали проблемы со связью, затронувшие центры управления воздушным движением.
По данным Reuters, из-за остановки рейсов тысячи авиаперелетов столкнулись с задержками и отменами. Самолеты, которые уже находились в воздухе, могли продолжать полет и совершать посадку.
Министр внутренней безопасности США Марквейн Маллин заявил, что на тот момент у властей не было признаков того, что произошедшее является преднамеренной атакой. Причины технических сбоев продолжали выяснять.
При этом официального подтверждения того, что перебои в работе Национальной метеорологической службы и сбой в системе управления авиадвижением имеют общую причину, пока нет.