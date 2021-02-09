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В США заявили об "оперативных действиях" для привлечения России к ответственности

Новина українською → Вашингтон, Вторник 09 февраля 2021 23:21
В США заявили об "оперативных действиях" для привлечения России к ответственности Фото: Нед Прайс (flickr.com/statephotos)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Государственном департаменте США заявили, что администрация президента Джо Байдена оперативно действует для привлечения России к ответственности за "злонамеренную деятельность". Сейчас деятельность России оценивает директор нацразведки США.

Об этом шла речь на брифинге официального представителя Госдепа Неда Прайса.

По словам Прайса, новая администрация США с первого дня пребывания у власти взялась за привлечение России к ответственности.

"Мы с первого дня пребывания у власти нынешней администрации принимаем оперативные действия, чтобы гарантировать, что наши маневры, призванные привлечь к ответственности Россию, достигают этой цели", - сказал он.

Однако представитель Госдепа не уточнил, о каких именно оперативных шагах администрации США идет речь.

Напомним, госсекретарь США Энтони Блинкен заявлял, что администрация Байдена пересмотрит все "злонамеренные действия" России. Речь идет об отравлении и аресте Навального, кибератаках российских хакеров и вмешательстве в выборы в США.

Кроме того, президент Байден недавно заявил, что прошли те времена, когда США уступали перед лицом агрессивных действий России. Он пообещал, что Москва "заплатит" за свои поступки.

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