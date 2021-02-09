У США заявили про "оперативні дії" для притягнення Росії до відповідальності

У Державному департаменті США заявили, що адміністрація президента Джо Байдена оперативно діє для притягнення Росії до відповідальності за "зловмисну діяльність". Наразі діяльність Росії оцінює директор нацрозвідки США.

Про це йшлося на брифінгу речника Держдепу Неда Прайса.

За словами Прайса, нова адміністрація США з першого дня перебування при владі взялася за притягнення Росії до відповідальності.

"Ми з першого дня перебування при владі нинішньої адміністрації вживаємо оперативні дії, щоб гарантувати, що наші маневри, покликані притягнути до відповідальності Росію, досягають цієї мети", - сказав він.

Однак речник Держдпепу не уточнив, про які саме оперативні кроки адміністрації США йде мова.