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У США заявили про "оперативні дії" для притягнення Росії до відповідальності

Новость на русском → Вашингтон, Вівторок 09 лютого 2021 23:21
У США заявили про "оперативні дії" для притягнення Росії до відповідальності Фото: Нед Прайс (flickr.com/statephotos)
Автор: Дмитро Левицький

У Державному департаменті США заявили, що адміністрація президента Джо Байдена оперативно діє для притягнення Росії до відповідальності за "зловмисну діяльність". Наразі діяльність Росії оцінює директор нацрозвідки США.

Про це йшлося на брифінгу речника Держдепу Неда Прайса.

За словами Прайса, нова адміністрація США з першого дня перебування при владі взялася за притягнення Росії до відповідальності.

"Ми з першого дня перебування при владі нинішньої адміністрації вживаємо оперативні дії, щоб гарантувати, що наші маневри, покликані притягнути до відповідальності Росію, досягають цієї мети", - сказав він.

Однак речник Держдпепу не уточнив, про які саме оперативні кроки адміністрації США йде мова.

Нагадаємо, держсекретар США Ентоні Блінкен заявляв, що адміністрація Байдена перегляне всі "зловмисні дії" Росії. Мова йде про отруєння та арешт Навального, кібератаки російських хакерів та втручання у вибори в США.

Крім того, президент Байден нещодавно заявив, що минули ті часи, коли США поступалися перед лицем агресивних дій Росії. Він пообіцяв, що Москва "заплатить" за свої вчинки.

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