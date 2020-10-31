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США заявили о новой атаке хакеров перед выборами

Автор: Инна Собора

ФБР и Агентство по компьютерной и инфраструктурной безопасности (CISA) Министерства внутренней безопасности США прокомментировали провокационное видео, которое было направлено многим американским избирателям. Спеслужбы США считают, что оно было подготовлено иранскими хакерами.

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Об этом пишет "Голос Америки".

Видео было разослано от имени праворадикальной организации, поддерживающей президента США Дональда Трампа. На видео показано, как возможно взломать базы данных избирателей.

Согласно заявлению ФБР и CISA, злоумышленники "успешно получили доступ к базе данных избирателей как минимум в одном штате". Штат не был указан, хотя на видео были видны данные избирателей Аляски.

ФБР и CISA также указали, что иранские хакеры изучали интернет-представительства нескольких штатов.

Ранее сообщалось, что неизвестные взломали сайт избирательного штаба президента США Дональда Трампа.

Напомним, США заявили, что сотрудники Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности недостаточно подготовились к выборам.

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