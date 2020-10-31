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США заявили про нову атаку хакерів перед виборами

Автор: Инна Собора

ФБР і Агентство по комп'ютерній та інфраструктурної безпеки (CISA) Міністерства внутрішньої безпеки США прокоментували провокаційне відео, яке було направлено багатьом американським виборцям. Спеслужбы США вважають, що воно було підготовлено іранськими хакерами.

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Про це пише "Голос Америки".

Відео було розіслано від імені праворадикальної організації, що підтримує президента США Дональда Трампа. На відео показано, як можливо зламати бази даних виборців.

Згідно з заявою ФБР і CISA, зловмисники "успішно отримали доступ до бази даних виборців як мінімум в одному штаті". Штат не був зазначений, хоча на відео було видно дані виборців Аляски.

ФБР і CISA також вказали, що іранські хакери вивчали інтернет-представництва декількох штатів.

Раніше повідомлялося, що невідомі зламали сайт виборчого штабу президента США Дональда Трампа.

Нагадаємо, США заявили, що співробітники Агентства з комп'ютерної та інфраструктурної безпеки недостатньо підготувалися до виборів.

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