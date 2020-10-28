Спецслужбы США обвинили в неготовности к возможному насилию во время выборов

Фото: флаг США (pixabay.com)

Управление генерального инспектора Министерства внутренней безопасности (МВБ) США заявило, что сотрудники Агентства по компьютерной и инфраструктурной безопасности недостаточно подготовились к выборам. Ведомство уделило внимание отражению возможных кибератак, забыв о вероятных вспышках насилия на избирательных участках.

Об этом сообщает "Голос Америки".

Отчет генерального инспектора, контролирующего работу министерства, выпущенный за неделю до 3 ноября, потребовался в связи с тем, что в США все чаще происходят всплески насилия.

В течение многих лет при подготовке к выборам основное внимание уделялось охране безопасности машин для подсчета голосов, предотвращение хищений электронных списков избирателей и угрозам иностранной дезинформации.

В отчете отмечается, что Агентство по компьютерной и инфраструктурной безопасности (CISA), в целом отвечающее за защиту американской инфраструктуры как от киберугроз, так и от физических атак, предложило властям штатов и муниципалитетов широкий спектр поддержки на случай возможных кибератак.

Хотя план действий CISA, созданный в преддверии выборов, предусматривает соответствующий ответ на потенциальные кибератаки на избирательные системы в штатах и городах, в документе не учтены должным образом другие элементы, такие как риски для физической безопасности, угрозы терроризма и целенаправленное насилие на избирательных участках, отметили в офисе генерального инспектора.

Директор CISA Кристофер Кребс критично воспринял отчет контролирующего подразделения министерства, заявив, что документ был опубликован не вовремя, и создает у читателей ощущение "того, что выборы небезопасны".

Главы избирательных комиссий на местах также выступили в защиту Кребса.

Эми Коэн, исполнительный директор Национальной ассоциации глав избирательных комиссий штатов, заявила, что в отчете не отражено полностью, насколько слажены и глубоки отношения между избиркомами и CISA.

Отметим, что ранее официальные лица США заявили, что хакерам будет сложно изменить результаты выборов, однако они могут сорвать выборы кибератаками на сети, помешав процессу голосования.

Ранее корпорация Microsoft сообщила, что в президентские выборы в США пытаются вмешиваться группы киберпреступников из России, Китая и Ирана. Хакеры атакуют работников предвыборных штабов президента Дональда Трампа и его соперника на выборах Джо Байдена.

Напомним, советник президента США по национальной безопасности Роберт О'Брайен заявил, что Китай активнее всего желает вмешаться в выборы в США.

Ранее ФБР назвало три способа иностранного вмешательства в выборы в США.