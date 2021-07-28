UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

США заявили о крупнейшем перехвате самолетов РФ со времен холодной войны

Автор: Артур Родивилов

https://www.wilsoncenter.org/event/arctic-security-dialogues-iv-progress-department-air-force-arctic-strategyВВС США в 2020 году перехватили наибольшее число российских военных самолетов у берегов Аляски со времен холодной войны. Наблюдается рост активности в Арктике, которая не всегда "безобидна".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление заместителя начальника штаба ВВС Клинтона Хиноута.

Он объяснил рост активности в регионе хорошим расположением базы на Аляске для защиты северных рубежей Соединенных Штатов.

"Например, в прошлом году мы перехватили у Аляски больше российских военных самолетов, чем когда-либо со времен холодной войны", - сказал он.

По его мнению, это значит, что речь уже идет не просто о соперничестве, а соперничестве в военной сфере.

Ранее истребители Королевских воздушных сил Британии подняли с военного аэродрома на краю города Лоссимут для перехвата двух российских противолодочных самолетов Ту-142.

РБК-Украина писало, что истребители НАТО перехватили бомбардировщики России над Черным морем.

Читайте РБК-Украина в Google News
Соединенные Штаты Америкиперехват