США заявили про найбільше перехоплення літаків РФ з часів холодної війни

ВПС США в 2020 році перехопили найбільше число російських військових літаків біля берегів Аляски з часів холодної війни. Спостерігається зростання активності в Арктиці, яка не завжди "нешкідлива".
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника штабу ВПС Клінтона Хіноута.
Він пояснив зростання активності в регіоні хорошим розташуванням бази на Алясці для захисту північних рубежів Сполучених Штатів.
"Наприклад, минулого року ми перехопили у Аляски більше російських військових літаків, ніж будь - коли з часів Холодної війни", - сказав він.
На його думку, це означає, що мова вже йде не просто про суперництво, а суперництво у військовій сфері.
Раньше винищувачі Королівських Повітряних сил Британії підняли з військового аеродрому на краю міста Лоссимут для перехоплення двох російських протичовнових літаків Ту-142.
РБК-Україна писало, що винищувачі НАТО перехопили бомбардувальники Росії над Чорним морем.