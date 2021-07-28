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США заявили про найбільше перехоплення літаків РФ з часів холодної війни

Автор: Артур Родивилов

ВПС США в 2020 році перехопили найбільше число російських військових літаків біля берегів Аляски з часів холодної війни. Спостерігається зростання активності в Арктиці, яка не завжди "нешкідлива".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву заступника начальника штабу ВПС Клінтона Хіноута.

Він пояснив зростання активності в регіоні хорошим розташуванням бази на Алясці для захисту північних рубежів Сполучених Штатів.

"Наприклад, минулого року ми перехопили у Аляски більше російських військових літаків, ніж будь - коли з часів Холодної війни", - сказав він.

На його думку, це означає, що мова вже йде не просто про суперництво, а суперництво у військовій сфері.

Раньше винищувачі Королівських Повітряних сил Британії підняли з військового аеродрому на краю міста Лоссимут для перехоплення двох російських протичовнових літаків Ту-142.

РБК-Україна писало, що винищувачі НАТО перехопили бомбардувальники Росії над Чорним морем.

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