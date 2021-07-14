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США заявили об изменении политики в отношении Кубы после протестов

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Вашингтон, Среда 14 июля 2021 21:04
США заявили об изменении политики в отношении Кубы после протестов Фото: США скорректируют политику в отношении Кубы из-за протестов (flickr/al4all)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США скорректируют политику в отношении Кубы в связи с прошедшими в стране протестами. Белый дом призвал кубинские власти освободить как можно скорее всех задержанных участников акций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки.

"Мы проводим обзор политики в отношении Кубы", - сказала в ходе брифинга Псаки, добавив, что сейчас изучается влияние на политическое и экономическое благосостояние кубинцев.

Она подчеркнула, что прошедшие на Кубе протесты стали самыми масштабными за последнее время и это окажет влияние на последующие действия США.

"Мы будем отслеживать развитие событий в предстоящие дни и разрабатывать наш политический ответ в соответствии с этим", - добавила пресс-секретарь.

Псаки подчеркнула, что США призывают власти Кубы незамедлительно освободить всех задержанных протестующих.

Напомним, 11 июля на Кубе тысячи людей вышли на протесты. Они недовольны тем, как правительство борется с коронавирусом и экономическими проблемами.

Отметим, ранее США призвали власти Кубы вернуть людям доступ к мобильному Интернету, который был отключен во время протестов.

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