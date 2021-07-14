США заявили об изменении политики в отношении Кубы после протестов

США скорректируют политику в отношении Кубы в связи с прошедшими в стране протестами . Белый дом призвал кубинские власти освободить как можно скорее всех задержанных участников акций.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-секретаря Белого дома Джейн Псаки .

"Мы проводим обзор политики в отношении Кубы", - сказала в ходе брифинга Псаки, добавив, что сейчас изучается влияние на политическое и экономическое благосостояние кубинцев.

Она подчеркнула, что прошедшие на Кубе протесты стали самыми масштабными за последнее время и это окажет влияние на последующие действия США.

"Мы будем отслеживать развитие событий в предстоящие дни и разрабатывать наш политический ответ в соответствии с этим", - добавила пресс-секретарь.

Псаки подчеркнула, что США призывают власти Кубы незамедлительно освободить всех задержанных протестующих.