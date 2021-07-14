США заявили про зміну політики щодо Куби після протестів
США скоригують політику щодо Куби у зв'язку з протестами, що пройшли в країні. Білий дім закликав кубинську владу звільнити якомога швидше всіх затриманих учасників акцій.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Білого дому Джейн Псакі.
"Ми проводимо огляд політики щодо Куби", - сказала в ході брифінгу Псакі, додавши, що зараз вивчається вплив на політичний і економічний добробут кубинців.
Вона підкреслила, що протести, що пройшли на Кубі, стали наймасштабнішими за останній час і це вплине на подальші дії США.
"Ми будемо відстежувати розвиток подій в майбутні дні і розробляти нашу політичну відповідь відповідно до цього", - додала прес-секретар.
Псакі підкреслила, що США закликають владу Куби негайно звільнити всіх затриманих протестувальників.
Нагадаємо, 11 липня на Кубі тисячі людей вийшли на протести. Вони незадоволені тим, як уряд бореться з коронавірусом та економічними проблемами.
Зазначимо, раніше США закликали владу Куби повернути людям доступ до мобільного інтернету, який був відключений під час протестів.