ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США заявили про зміну політики щодо Куби після протестів

Новость на русском →
Вашингтон, Середа 14 липня 2021 21:04
США заявили про зміну політики щодо Куби після протестів Фото: США скоректують політику щодо Куби через протести (flickr / al4all)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США скоригують політику щодо Куби у зв'язку з протестами, що пройшли в країні. Білий дім закликав кубинську владу звільнити якомога швидше всіх затриманих учасників акцій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-секретаря Білого дому Джейн Псакі.

"Ми проводимо огляд політики щодо Куби", - сказала в ході брифінгу Псакі, додавши, що зараз вивчається вплив на політичний і економічний добробут кубинців.

Вона підкреслила, що протести, що пройшли на Кубі, стали наймасштабнішими за останній час і це вплине на подальші дії США.

"Ми будемо відстежувати розвиток подій в майбутні дні і розробляти нашу політичну відповідь відповідно до цього", - додала прес-секретар.

Псакі підкреслила, що США закликають владу Куби негайно звільнити всіх затриманих протестувальників.

Нагадаємо, 11 липня на Кубі тисячі людей вийшли на протести. Вони незадоволені тим, як уряд бореться з коронавірусом та економічними проблемами.

Зазначимо, раніше США закликали владу Куби повернути людям доступ до мобільного інтернету, який був відключений під час протестів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки протест Куба
NEWS
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили двох військових
На Донбасі внаслідок обстрілів поранили двох військових
DAILY
Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі
Мілан Лєліч, Уляна Безпалько Мирне розлучення. Чому Аваков пішов у відставку і чи будуть інші ротації у владі