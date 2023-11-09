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США заявили про "гуманітарну паузу" в Газі. Ізраїль не підтверджує

Четвер 09 листопада 2023 18:43
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США заявили про "гуманітарну паузу" в Газі. Ізраїль не підтверджує Фото: США заявили про "гуманітарну паузу" в Газі. Ізраїль не підтверджує (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Білий дім заявив, що Ізраїль погодився на запровадження щоденної чотиригодинної "гуманітарної паузи" в Секторі Газа. Тель-Авів не підтверджує цього.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Що каже Білий дім

Президент Сполучених Штатів Америки Джо Байден попросив прем'єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньяху запровадити щоденні чотиригодинні "гуманітарні паузи" під час телефонних переговорів цього понеділка, 6 листопада.

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі відзначив, що перша "пауза" буде оголошена в четвер. Зокрема Ізраїль нібито зобов'язався оголошувати про кожну паузу щонайменше за три години до її початку.

Під час розмови з журналістами голова Білого дому заявив, що попросив Ізраїль про "паузу довше, ніж на три дні" під час переговорів про звільнення заручників, яких утримує ХАМАС. Водночас він виключив можливість повного припинення вогню.

Тель-Авів спростовує інформацію

Як пише The Times of Israel, офіс прем'єр-міністра Ізраїля спростовує заяву Білого дому про те, що Тель-Авів нібито погодився на щоденну чотиригодинну "гуманітарну паузу" в північній частині Гази.

Зазначається, що Ізраїль вже запровадив відповідні "паузи" з цієї неділі, відкривши щоденний чотиригодинний гуманітарний коридор на дорозі Салах а-Дін для евакуації палестинців з півночі Гази на її південь. Водночас Єрусалим називає такий крок "гуманітарним коридором", а не "гуманітарною паузою".

"Тим не менш, локальна пауза дотримується щодня. У середу вона була продовжена на одну годину, а в четвер - на шість годин через велику кількість палестинців, які прагнули покинути цей район. За оцінками ЦАХАЛу, лише в середу коридором скористалися близько 50 000 палестинців, які прямували на південь", - додає видання.

В канцелярії прем'єра Ізраїля додали, що бойові дії продовжуються й ніякого припинення вогню без звільнення полонених не буде.

Війна в Ізраїлі

7 жовтня бойовики ХАМАСу атакували Ізраїль. Під час атаки терористи вбивали й викрадали не лише військових, але й цивільних. Зокрема Ізраїль регулярно обстрілювали з Сектора Газа. Єрусалим, зі свого боку, розпочав операцію проти терористів.

27 жовтня було розпочато наступальну активність на Секторі Газа. Станом на 9 листопада, згідно з даними ЦАХАЛу, ХАМАС наразі втратив контроль над північною частиною Сектора Гази.

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