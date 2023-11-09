США заявили о "гуманитарной паузе" в Газе. Израиль не подтверждает

Белый дом заявил, что Израиль согласился на введение ежедневной четырехчасовой "гуманитарной паузы" в Секторе Газа. Тель-Авив не подтверждает это.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

Что говорит Белый дом

Президент Соединенных Штатов Америки Джо Байден попросил премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху ввести ежедневные четырехчасовые "гуманитарные паузы" во время телефонных переговоров в этот понедельник, 6 ноября.

Представитель Совета национальной безопасности США Джон Кирби отметил, что первая "пауза" будет объявлена в четверг. В частности Израиль якобы обязался объявлять о каждой паузе минимум за три часа до ее начала.

Во время разговора с журналистами глава Белого дома заявил, что попросил Израиль о "паузе дольше, чем на три дня" во время переговоров об освобождении заложников, которых удерживает ХАМАС. В то же время он исключил возможность полного прекращения огня.

Тель-Авив опровергает информацию

Как пишет The Times of Israel, офис премьер-министра Израиля опровергает заявление Белого дома о том, что Тель-Авив якобы согласился на ежедневную четырехчасовую "гуманитарную паузу" в северной части Газы.

Отмечается, что Израиль уже ввел соответствующие "паузы" с этого воскресенья, открыв ежедневный четырехчасовой гуманитарный коридор на дороге Салах а-Дин для эвакуации палестинцев с севера Газы на ее юг. В то же время Иерусалим называет такой шаг "гуманитарным коридором", а не "гуманитарной паузой".

"Тем не менее, локальная пауза соблюдается ежедневно. В среду она была продлена на один час, а в четверг - на шесть часов из-за большого количества палестинцев, которые стремились покинуть этот район. По оценкам ЦАХАЛа, только в среду коридором воспользовались около 50 000 палестинцев, направлявшихся на юг", - добавляет издание.

В канцелярии премьера Израиля добавили, что боевые действия продолжаются и никакого прекращения огня без освобождения пленных не будет.

Война в Израиле

7 октября боевики ХАМАСа атаковали Израиль. Во время атаки террористы убивали и похищали не только военных, но и гражданских. В частности Израиль регулярно обстреливали из Сектора Газа. Иерусалим, со своей стороны, начал операцию против террористов.

27 октября была начата наступательная активность на Секторе Газа. По состоянию на 9 ноября, согласно данным ЦАХАЛа, ХАМАС потерял контроль над северной частью Сектора Газы.