В Иране ответили на новые санкции США

Фото: Аббас Мусави (tehrantimes.com)

В Тегеране считают, что США не хотят идти на переговоры

Пресс-секретарь Министерства иностранных дел Ирана Аббас Мусави заявил, что санкции Соединенных Штатов против иранской нефтехимической промышленности свидетельствуют о нежелании Вашингтона вести переговоры. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на AFP.

По словам Мусави, новые санкции Вашингтона по отношению к Ирану свидетельствуют о "пустоте заявлений" американского президента Дональда Трампа об открытости к переговорам с Тегераном.

"Понадобилась всего одна неделя для того, чтобы утверждение президента США о том, что он готов вести переговоры с Ираном, оказалось бесполезным", - заявил пресс-секретарь иранского МИД.

Кроме того, Мусави назвал новые санкции еще одним примером "экономического терроризма" и продолжением "вражды" Соединенных Штатов против Ирана.

"Политика максимального давления США - неудачная политика, которую неоднократно пробовали ранее предыдущие президенты страны. Это неправильный путь, и власти США могут быть уверенными, что они не достигнут ни одной из целей, поставленных для этой полититики", - подчеркнул он.

Напомним, ранее Министерство финансов Соединенных Штатов Америки ввело санкции против иранской компании "Нефтехимическая промышленность Персидского залива". Санкции были введены в рамках серии шагов по давлению на Тегеран для переговоров о заключении нового соглашения по ограничению ядерных программ.

РБК-Украина сообщало, что глава МИД Ирана Мухаммад аль-Хаким заявил, что Багдад готов выступить посредником между Ираном и Соединенными Штатами Америки. Он добавил, что Багдад не считает "экономическую блокаду" Ирана плодотворной, намекнув на антииранские санкции США.