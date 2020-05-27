В США заявили, что Гонконг потерял автономию от Китая

Государственный департамент Соединенных Штатов Америки считает, что Гонконг потерял автономию от Китая. При этом Вашингтон продолжает поддерживать жителей Гонконга.

Об этом написал государственный секретарь США Майк Помпео на своей странице в Twitter.

По словам Помпео, учитывая ситуацию на местах, можно сделать вывод, что Гонконг больше не является автономным от Китая.

"Сегодня я сообщил Конгрессу, что Гонконг больше не является автономным от Китая, учитывая факты на местах. Соединенные Штаты поддерживают жителей Гонконга", - написал госсекретарь США.

Такое заявление Помпео сделал после того, как массовые антиправительственные протесты в Гонконге были разогнаны правоохранителями. В ходе силового разгона были задержаны сотни митингующих.

Отметим, накануне в парламенте Китая зарегистрировали законопроект о легализации китайских спецслужб на территории Гонконга. Этот документ фактически отменяет автономию этого региона. Законопроект вызвал возмущение у общественности и спровоцировал протесты.

Напомним, ранее американский президент Дональд Трамп анонсировал мощные санкции против Китая в ответ на ограничение прав и свобод жителей Гонконга.

До этого советник президента США по нацбезопасности Роберт О'Брайен отмечал, что санкции против Китая будут применены, если госсекретарь Помпео объявит о потере автономии Гонконга.