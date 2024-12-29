США завтра оголосять важливе рішення на підтримку України, - Зеленський

"Я знаю, що готується важливе рішення Америки на підтримку України – ми очікуємо офіційного оголошення вже завтра: значні пакети підтримки для наших воїнів. Те, що працює протягом цих років війни на захист України", - поінформував глава держави.

Зеленський додав, що допомога яку оголосять, має підтримати стабілізаційну роботу на фронті. Також він підкреслив, що більш повне постачання від партнерів зберігає більше життів українських воїнів.

"Працюємо й для того, щоб інші наші партнери теж зберігали підтримку на необхідному рівні", - резюмував президент.