США завтра оголосять важливе рішення на підтримку України, - Зеленський

Сполучені Штати Америки готують важливе рішення на підтримку України. Офіційне оголошення очікується вже завтра.
Про це заявив президент України Володимир Зеленський, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його вечірнє звернення.
"Я знаю, що готується важливе рішення Америки на підтримку України – ми очікуємо офіційного оголошення вже завтра: значні пакети підтримки для наших воїнів. Те, що працює протягом цих років війни на захист України", - поінформував глава держави.
Зеленський додав, що допомога яку оголосять, має підтримати стабілізаційну роботу на фронті. Також він підкреслив, що більш повне постачання від партнерів зберігає більше життів українських воїнів.
"Працюємо й для того, щоб інші наші партнери теж зберігали підтримку на необхідному рівні", - резюмував президент.
Нагадаємо, кілька днів тому видання Associated Press писало, що США в понеділок, 30 грудня, мають оголосити про пакет військової допомоги для України в розмірі 1,25 млрд доларів.
У великий пакет підтримки увійде значна кількість боєприпасів, зокрема для зенітно-ракетних систем і системи протиповітряної оборони HAWK. Крім цього будуть ракети Stinger і артилерійські снаряди 155 мм і 105 мм.
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