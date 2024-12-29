США завтра объявят важное решение в поддержку Украины, - Зеленский

"Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины - мы ожидаем официального объявления уже завтра: значительные пакеты поддержки для наших воинов. То, что работает в течение этих лет войны в защиту Украины", - проинформировал глава государства.

Зеленский добавил, что помощь которую объявят, должна поддержать стабилизационную работу на фронте. Также он подчеркнул, что более полное снабжение от партнеров сохраняет больше жизней украинских воинов.

"Работаем и для того, чтобы другие наши партнеры тоже сохраняли поддержку на необходимом уровне", - резюмировал президент.