США завтра объявят важное решение в поддержку Украины, - Зеленский

Соединенные Штаты Америки готовят важное решение в поддержку Украины. Официальное объявление ожидается уже завтра.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его вечернее обращение.
"Я знаю, что готовится важное решение Америки в поддержку Украины - мы ожидаем официального объявления уже завтра: значительные пакеты поддержки для наших воинов. То, что работает в течение этих лет войны в защиту Украины", - проинформировал глава государства.
Зеленский добавил, что помощь которую объявят, должна поддержать стабилизационную работу на фронте. Также он подчеркнул, что более полное снабжение от партнеров сохраняет больше жизней украинских воинов.
"Работаем и для того, чтобы другие наши партнеры тоже сохраняли поддержку на необходимом уровне", - резюмировал президент.
Напомним, несколько дней назад издание Associated Press писало, что США в понедельник, 30 декабря, должны объявить о пакете военной помощи для Украины в размере 1,25 млрд долларов.
В большой пакет поддержки войдет значительное количество боеприпасов, в том числе для зенитно-ракетных систем и системы противовоздушной обороны HAWK. Помимо этого будут ракеты Stinger и артиллерийские снаряды 155 мм и 105 мм.
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