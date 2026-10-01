США завершили виведення військ з Іраку через 12 років присутності, - Трамп

За словами Трампа, операція "Непохитна рішучість" розпочата у 2003 році за президента Джорджа Буша-молодшого, продовжена при адміністрації Барака Обами у 2014 році та "сонному Джо" Байдені, завершується в 2026 році "під керівництвом президента Дональда Трампа".

"Сьогодні я радий оголосити, що останні американські війська залишають Ірак! Цей день - перемога США, перемога Іраку та вирішальна перемога над ІДІЛ, який повністю знищений адміністрацією Трампа в перший термін, поряд з іншими дуже поганими та небезпечними гравцями", - написав Трамп.

Він додав, що на відміну від Афганістану, де більшу частину військової техніки було кинуто і загинули 13 військових, "упорядковане виведення" сил і техніки з іракської авіабази Ербіль знаменує собою "кінець дорогої експедиції до пекла".

"Я поставив перед собою чітке завдання, дав нашим командирам інструменти для його виконання і відмовився допустити, щоб тимчасова присутність стала постійною. У мене був вибір залишитися або піти, і я відчував, без жодних сумнівів, що Америці час повернутися додому", - повідомив президент США.

Також Трамп назвав нового прем'єр-міністра Іраку Алі аз-Заїді "видатною людиною" і висловив сподівання, що той чудово справляється з усіма справами.

Ряд ЗМІ зазначають, що виведення військ, яке було узгоджено два роки тому, відбувається на тлі війни, що триває, між США та Іраном, яка часом переростає у війну в Іраку. Зокрема, це відбувалося тоді, коли ополченці, що підтримуються Іраном, обстрілюють американські війська, а США завдають ударів по опорних пунктах цих угруповань.