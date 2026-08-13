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США остаточно залишають Ірак: ABC дізналася про терміни виведення військ

01:45 13.08.2026 Чт
2 хв
Що відомо про виведення військ США з Іраку?
aimg Едуард Ткач
США остаточно залишають Ірак: ABC дізналася про терміни виведення військ Фото: поки що невідомо, скільки військових ще залишаються в Іраку (Getty Images)
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Армія США до кінця вересня планує вивести усі свої війська з Іраку. Це означатиме кінець присутності Америки в країні, яке почалося після вторгнення Садама Хусейна у 2003 році.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Як пише видання, 2024 року Вашингтон і Багдад домовилися згорнути менш масштабні операції під керівництвом США проти угрупування "Ісламська держава".

Так, у 2025 році американські війська залишили бази у більшості районів Ірану, проте зберегли присутність у напівавтономному північному курдському регіоні. При цьому з 28 лютого, коли США та Ізраїль розпочали війну проти Ірану, бази в цьому регіоні регулярно атакували.

Учора у середу, 12 серпня, прем'єр-міністр Ірану Алі аль-Заїді зустрівся з адміралом Бредом Купером, який очолює Центральне командування США.

За підсумками аль-Заїді сказав, що 30 вересня є "остаточною та безповоротною датою завершення військової місії Глобальної коаліції з розгрому ІДІЛ в Іраку та завершення виведення її військ".

Один з американських осіб підтвердив ABC, що США розраховують завершити виведення військ до 30 вересня, проте не уточнив, скільки військових залишається в Іраку і куди їх передислокують.

"США, Іран і партнери з коаліції досягли величезного успіху в розгромі ІДІЛ, і тепер іракські сили безпеки, включаючи пешмерга та інші сили безпеки Курдського регіону Іраку, керуватимуть боротьбою з терористами в Іраку", - сказав представник США.

Два іракські курдські чиновники заявили, що виведення військ США та техніки з Ербіля розпочалося близько трьох тижнів тому.

Що ще важливо знати

Зазначимо, що на піку контртерористичних операцій у 2007 році чисельність військ США в Іраку перевищила 170 тисяч осіб. У грудні 2011 року останні бойові частини залишили країну, однак у 2014 році посилення впливу угруповання "Ісламська держава" та захоплення нею великих територій в Іраку та Сирії призвели до повернення армії США на запрошення іракського уряду.

Після того, як ІДІЛ втратив контроль над територією, на яку раніше претендував, військові операції коаліції у 2021 році завершилися. Відомо, що США зберегли в Іраку близько 2500 військовослужбовців для навчання та проведення контртерористичних операцій разом із іракськими військовими.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що 20 березня цього року НАТО завершило виведення співробітників своєї місії з Іраку. Перед цим своїх військових вивели Польща та Італія.

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