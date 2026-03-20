ua en ru
Пт, 20 березня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle Спецпроєкти
Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика
Головна » Новини » У світі

НАТО вивело свій персонал з Іраку: що буде з місією далі

18:55 20.03.2026 Пт
2 хв
Останні співробітники НАТО залишили Ірак
aimg Олена Чупровська
НАТО вивело свій персонал з Іраку: що буде з місією далі Фото: з Іраку виїхали останні представники НАТО (Getty Images)

НАТО завершило виведення співробітників своєї місії з Іраку - останні працівники залишили країну 20 березня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву альянсу.

Читайте також: Готові на штурм? У Трампа вивчають плани дій щодо нафтового "серця" Ірану

Відтепер місія продовжить роботу з бази Об'єднаного командування збройних сил у Неаполі, Італія.

"Я також хотів би подякувати відданим чоловікам і жінкам місії НАТО в Іраку, які продовжували свою місію протягом цього періоду. Вони справжні професіонали", - цитує альянс заяву генерала Алексуса Грінкевича, Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі.

Що передувало виведенню

Рішення НАТО відбулося на тлі низки подібних кроків інших країн-членів:

  • Польща раніше вже евакуювала своїх військових з Іраку.
  • Італія 12 березня тимчасово вивела весь персонал із військової бази в Іракському Курдистані після атаки безпілотника.

На тлі напруженості в регіоні США прискорили переміщення військ.

Як писало РБК-Україна, Вашингтон терміново перекидає на Близький Схід тисячі морських піхотинців і моряків - частину сил відправляють на кілька тижнів раніше запланованого терміну.

Водночас Трамп може віддати наказ про введення військ в Іран. Принаймні у це вірить більшість американців.

За даними опитування Reuters/Ipsos, близько 65% американців вважають, що Трамп може ухвалити таке рішення, однак підтримують такий крок лише 7% громадян.

Не пропустіть головне! Підпишіться на наші оновлення в Google!
Або читайте нас там, де вам зручно!
Більше по темі:
НАТО Ірак
Новини
Помер патріарх Філарет: яким був його шлях від семінариста до Героя України
Аналітика
