НАТО вивело свій персонал з Іраку: що буде з місією далі
НАТО завершило виведення співробітників своєї місії з Іраку - останні працівники залишили країну 20 березня.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву альянсу.
Відтепер місія продовжить роботу з бази Об'єднаного командування збройних сил у Неаполі, Італія.
"Я також хотів би подякувати відданим чоловікам і жінкам місії НАТО в Іраку, які продовжували свою місію протягом цього періоду. Вони справжні професіонали", - цитує альянс заяву генерала Алексуса Грінкевича, Верховного головнокомандувача ОЗС НАТО в Європі.
Що передувало виведенню
Рішення НАТО відбулося на тлі низки подібних кроків інших країн-членів:
- Польща раніше вже евакуювала своїх військових з Іраку.
- Італія 12 березня тимчасово вивела весь персонал із військової бази в Іракському Курдистані після атаки безпілотника.
На тлі напруженості в регіоні США прискорили переміщення військ.
Як писало РБК-Україна, Вашингтон терміново перекидає на Близький Схід тисячі морських піхотинців і моряків - частину сил відправляють на кілька тижнів раніше запланованого терміну.
Водночас Трамп може віддати наказ про введення військ в Іран. Принаймні у це вірить більшість американців.
За даними опитування Reuters/Ipsos, близько 65% американців вважають, що Трамп може ухвалити таке рішення, однак підтримують такий крок лише 7% громадян.