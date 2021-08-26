США не завершат эвакуацию из Афганистана через 36 часов, - Пентагон

Соединенные Штаты Америки не планируют завершать эвакуацию из Афганистана через 36 часов. Она продлится до запланированного конца операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Операция по эвакуации из Кабула не завершится через 36 часов. Мы продолжим эвакуировать как можно больше людей до конца миссии", - отметил он.

Отметим, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон намерен завершить эвакуацию из Афганистана в течение 36 часов. При этом операция сосредоточится на том, чтобы вывезти еще около 1800 местных афганских сотрудников посольства США, которые еще должны добраться до аэропорта.