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США не завершат эвакуацию из Афганистана через 36 часов, - Пентагон

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Вашингтон, Четверг 26 августа 2021 16:16
США не завершат эвакуацию из Афганистана через 36 часов, - Пентагон Фото: пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби (GettyImages)
Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты Америки не планируют завершать эвакуацию из Афганистана через 36 часов. Она продлится до запланированного конца операции.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter пресс-секретаря Пентагона Джона Кирби.

"Операция по эвакуации из Кабула не завершится через 36 часов. Мы продолжим эвакуировать как можно больше людей до конца миссии", - отметил он.

Отметим, ранее телеканал CNN со ссылкой на источники сообщил, что Вашингтон намерен завершить эвакуацию из Афганистана в течение 36 часов. При этом операция сосредоточится на том, чтобы вывезти еще около 1800 местных афганских сотрудников посольства США, которые еще должны добраться до аэропорта.

Напомним, ранее сообщалось, что у США есть запасной план на случай, если не успеют эвакуировать всех желающих из Афганистана до 31 августа.

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Соединенные Штаты Америки Афганистан
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