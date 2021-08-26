ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

США не завершать евакуацію з Афганістану за 36 годин, - Пентагон

Новость на русском →
Вашингтон, Четвер 26 серпня 2021 16:16
США не завершать евакуацію з Афганістану за 36 годин, - Пентагон Фото: прес-секретар Пентагону Джон Кірбі (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Сполучені Штати Америки не планують завершувати евакуацію з Афганістану за 36 годин. Вона триватиме до запланованого кінця операції.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter прес-секретаря Пентагону Джона Кірбі.

"Операція з евакуації з Кабула не завершиться через 36 годин. Ми продовжимо евакуювати якомога більше людей до кінця місії", - зазначив він.

Зазначимо, раніше телеканал CNN з посиланням на джерела повідомив, що Вашингтон має намір завершити евакуацію з Афганістану протягом 36 годин. При цьому операція зосередиться на тому, щоб вивезти ще близько 1800 місцевих афганських співробітників посольства США, які ще мають дістатися до аеропорту.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у США є запасний план на випадок, якщо не встигнуть евакуювати всіх охочих з Афганістану до 31 серпня.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Афганистан
NEWS
Прогноз на осінь: коли можливий новий сплеск коронавіруса в Україні
Прогноз на осінь: коли можливий новий сплеск коронавіруса в Україні
DAILY
Незалежність в цифрах. Як змінилася економіка України за 30 років
Олександр Білоусфінансовий редактор Незалежність в цифрах. Як змінилася економіка України за 30 років