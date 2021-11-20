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США завершат боевую миссию в Ираке до конца текущего года, - Пентагон

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Вашингтон, Суббота 20 ноября 2021 21:49
США завершат боевую миссию в Ираке до конца текущего года, - Пентагон Фото: министр обороны США Ллойд Остин (GettyImages)
Автор: Дмитрий Кузнецов

США до конца 2021 года выведут из Ирака военных, выполняющих боевые задачи. В стране останутся только силы для консультации, помощи и обмене разведданными с иракской армией.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-релиз Пентагона.

Как сообщил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, глава Минобороны США Ллойда Остина встретился со своим иракским коллегой Джумой Инадом в Бахрейне.

В ходе встречи Ллойд Остин подтвердил, что США остаются в Ираке по приглашению правительства для поддержки сил безопасности Ирана и помощи в борьбе с террористической организацией ИГИЛ.

Министр обороны также отметил, что США продолжат выполнять взятые на себя в июле 2021 года обязательства. В том числе, о выводе американских боевых подразделений. По его словам, до конца текущего года в Ираке не останется сил, выполняющих боевые задачи.

Дальнейший этап военной миссии США в Ираке будет заключаться в консультировании, помощи и обмене разведданными с военными страны.

Напомним, ранее США заявили о планах изменить роль своего военного контингента в Ираке.

Отметим, президент Франции Эмманюэль Макрон заявил, что французские военные останутся в Ираке даже после вывода войск США.

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