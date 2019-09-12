США заверили Зеленского в поддержке на пути к достижению мира в Украине

В посольстве США в Украине заверили президента Владимира Зеленского в поддержке достижения дипломатического установлением мира на оккупированных территориях Донбасса. Об этом говорится в сообщении посольства в Facebook.

Дипломаты, в частности, призвали Россию выполнить все свои обязательства в рамках минских соглашений.

"Заверяем в нашей поддержке усилий и стремления президента Зеленского по достижению дипломатического решения подстрекаемого Россией конфликта на востоке Украины", - говорится в сообщении.

Т️акож в посольстве отмечают, что для США "большая честь иметь возможность поддерживать Украину, в то время как она приветствует дома 35 украинцев, освобожденных из несправедливого российского заключения".

"Команда американских экспертов сотрудничает и оказывает помощь украинской власти, которая прилагает усилия для обеспечения эффективной реинтеграции недавно освобожденных украинцев", - сообщили дипломаты в своем заявлении.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что готов приобщиться к переговорам относительно мира в Украине, если это будет необходимо его участникам.

Напомним, временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор также заявлял, что президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заинтересован в том, чтобы оказать поддержку Украине, которая борется против российской агрессии.