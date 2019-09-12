США запевнили Зеленського у підтримці на шляху до досягнення миру в Україні

У посольстві США в Україні запевнили президента Володимири Зеленського у підтримці досягнення дипломатичного встановленням миру на окупованих територіях Донбасу. Про це йдеться в повідомленні посольства у Facebook.

Дипломати, зокрема, закликали Росію виконати всі свої зобов'язання в рамках мінських угод.

"Запевняємо в нашій підтримці зусиль і прагнення президента Зеленського щодо досягнення дипломатичного вирішення підбурюваного Росією конфлікту на сході України", - говориться в повідомленні.

Т️акож у посольстві відзначають, що для США "велика честь мати можливість підтримувати Україну, в той час як вона вітає вдома 35 українців, звільнених з несправедливого російського ув'язнення".

"Команда американських експертів співпрацює та надає допомогу українській владі, яка докладає зусиль для забезпечення ефективної реінтеграції нещодавно звільнених українців", - повідомили дипломати у своїй заяві.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що готовий долучитись до переговорів щодо миру в Україні, якщо це буде необхідно його учасникам.

Нагадаємо, тимчасовий повірений у справах США в Україні Вільям Тейлор також заявляв, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп зацікавлений у тому, щоб надати підтримку Україні, яка бореться проти російської агресії.