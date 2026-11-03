США завдали удару по іранському острову Кешм - WSJ

2 листопада США атакували іранський острів Кешм біля входу в Ормузьку протоку. Це черговий з серії обмежених ударів, які американці кілька тижнів таємно завдають по Ірану.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Wall Street Journal .

На відміну від попередніх етапів війни, цього разу Вашингтон не оголошує про атаки публічно. За словами одного з посадовців, кампанію навмисно тримають у тіні, щоб не створити враження, ніби США готуються відновити масштабні бойові дії.

Частина співрозмовників видання називає удари оборонними. Їхня мета - не дати Ірану безкарно атакувати комерційні судна в Ормузькій протоці. У соцмережах 2 листопада повідомляли про вибухи на Кешмі.

Острів розташований біля входу в Ормузьку протоку. Там є великий підземний ракетний об'єкт, військово-морська база і велика опріснювальна установка. США атакували Кешм і раніше, а в адміністрації навіть обговорювали можливість його захоплення.

Того ж дня американський президент применшував ризик нової війни з Іраном.

"У нас була війна з Іраном. Ми перемогли. Не знаю, чи можна це взагалі називати війною, бо ми вже кілька місяців не воюємо", - сказав Трамп журналістам.

На запитання, чи розглядає він удари по Ірану після проміжних виборів 3 листопада, Трамп відповів "ні". Водночас у його адміністрації запевняють, що президент досі зважує всі варіанти.