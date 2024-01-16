ua en ru
Вт, 16 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США завдали нового ракетного удару по об'єктах хуситів у Ємені, - Reuters

Вівторок 16 січня 2024 18:56
UA EN RU
США завдали нового ракетного удару по об'єктах хуситів у Ємені, - Reuters Ілюстративне фото: США завдали нового ракетного удару по об'єктах хуситів у Ємені (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки сьогодні, 16 січня, знову вдарили ракетами по Ємену. Ціллю стали протикорабельні ракети хуситів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як розповіли виданню два неназвані американські чиновники, удару було завдано по чотирьох протикорабельних ракетах хуситів у Ємені.

Більш детальні подробиці атаки поки що невідомі.

Атаки хуситів на судна

Нагадаємо, єменські хусити почали атакувати торгові судна у Червоному морі і не лише ще у листопаді минулого року. Це сталося після початку війни Ізраїлю з ХАМАСом.

У відповідь США та Британія вдарили ракетами по об'єктах у Ємені, які пов'язані з хуситами. По всій країні лунали вибухи.

Незважаючи на це, хусити продовжили бити по суднах біля узбережжя Ємену. Ще вчора, 15 січня, вони завдали удару по американському судну.

США та Британія вже неодноразово попереджали про те, що якщо атаки хуситів продовжаться, то удари по хуситах повторять.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Йемен ракетный удар
NEWS
Теперішні друзі Путіна в Пхеньяні та Тегерані використовують його безумство, - Зеленський
Теперішні друзі Путіна в Пхеньяні та Тегерані використовують його безумство, - Зеленський
DAILY
Випробування морозами. Як енергосистема справляється із зимою і що буде у разі ракетного обстрілу
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Випробування морозами. Як енергосистема справляється із зимою і що буде у разі ракетного обстрілу