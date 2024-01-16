США завдали нового ракетного удару по об'єктах хуситів у Ємені, - Reuters

Сполучені Штати Америки сьогодні, 16 січня, знову вдарили ракетами по Ємену. Ціллю стали протикорабельні ракети хуситів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Як розповіли виданню два неназвані американські чиновники, удару було завдано по чотирьох протикорабельних ракетах хуситів у Ємені.

Більш детальні подробиці атаки поки що невідомі.

Атаки хуситів на судна

Нагадаємо, єменські хусити почали атакувати торгові судна у Червоному морі і не лише ще у листопаді минулого року. Це сталося після початку війни Ізраїлю з ХАМАСом.

У відповідь США та Британія вдарили ракетами по об'єктах у Ємені, які пов'язані з хуситами. По всій країні лунали вибухи.

Незважаючи на це, хусити продовжили бити по суднах біля узбережжя Ємену. Ще вчора, 15 січня, вони завдали удару по американському судну.

США та Британія вже неодноразово попереджали про те, що якщо атаки хуситів продовжаться, то удари по хуситах повторять.