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США нанесли новый ракетный удар по объектам хуситов в Йемене, - Reuters

Вторник 16 января 2024 18:56
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США нанесли новый ракетный удар по объектам хуситов в Йемене, - Reuters Иллюстративное фото: США нанесли новый ракетный удар по объектам хуситов в Йемене (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки сегодня, 16 января, снова ударили ракетами по Йемену. Целью стали противокорабельные ракеты хуситов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

Как рассказали изданию два неназванных американских чиновника, удар был нанесен по четырем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене.

Более детальные подробности атаки пока неизвестны.

Атаки хуситов на суда

Напомним, йеменские хуситы начали атаковать торговые суда в Красном море и не только еще в ноябре прошлого года. Это произошло после начала войны Израиля с ХАМАС.

В ответ США и Британия ударили ракетами по объектам в Йемене, которые связаны с хуситами. По всей стране гремели взрывы.

Несмотря на это, хуситы продолжили бить по судам у побережья Йемена. Еще вчера, 15 января, они нанесли удар по американскому судну.

США и Британия уже неоднократно предупреждали о том, что если атаки хуситов продолжатся, то удары по хуситам повторят.

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Соединенные Штаты Америки Йемен ракетный удар
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