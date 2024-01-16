США нанесли новый ракетный удар по объектам хуситов в Йемене, - Reuters

Соединенные Штаты Америки сегодня, 16 января, снова ударили ракетами по Йемену. Целью стали противокорабельные ракеты хуситов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

Как рассказали изданию два неназванных американских чиновника, удар был нанесен по четырем противокорабельным ракетам хуситов в Йемене.

Более детальные подробности атаки пока неизвестны.

Атаки хуситов на суда

Напомним, йеменские хуситы начали атаковать торговые суда в Красном море и не только еще в ноябре прошлого года. Это произошло после начала войны Израиля с ХАМАС.

В ответ США и Британия ударили ракетами по объектам в Йемене, которые связаны с хуситами. По всей стране гремели взрывы.

Несмотря на это, хуситы продолжили бить по судам у побережья Йемена. Еще вчера, 15 января, они нанесли удар по американскому судну.

США и Британия уже неоднократно предупреждали о том, что если атаки хуситов продолжатся, то удары по хуситам повторят.