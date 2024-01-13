США завдали нових ударів по хуситах у Ємені, - ЗМІ

Останній удар, нанесений з корабля ВМС США, був націлений на радар хуситів. Інфраструктура радарів була ключовою метою у військових зусиллях США щодо припинення атак хуситів у Червоному морі.

Управління морських торгових операцій Сполученого Королівства (UKMTO) заявило, що отримало повідомлення про два невеликі човни, що прямували за судном більше години.

За даними агентства, жодної зброї помічено не було, але "підозріле наближення" сталося в районі за 80 морських миль на південний схід від Адена в Ємені.

Телеканал руху хуситів "Аль-Масіра" повідомив, що Сполучені Штати та Великобританія здійснили нальоти на столицю Ємену Сану.

Повторна атака відбулася лише через 24 години після того, як американські та британські літаки, кораблі і підводні човни за ніч завдали десятки авіаударів по всій країні, щоб помститися підтримуваним Іраном силам хуситів за місяці нападів на судноплавство в Червоному морі.

Удари по хуситах

У ніч на 12 січня Сполучені Штати та Великобританія завдали спільних ударів по об'єктах хуситів у Ємені. В операції були задіяні літаки та кораблі. Цілями ударів стали центри зберігання зброї та бази навчання хуситів. Внаслідок одного з ударів виникла пожежа, відео якої з'явилося в інтернеті.

Детальніше про атаку США та Великобританії на хуситів - у матеріалі РБК-Україна.

Раніше ми писали, хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі у Червоному морі.

До речі, президент США Джо Байден вважає, що хуситів слід визнати терористичним угрупуванням.