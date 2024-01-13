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США нанесли новые удары по хуситам в Йемене, - СМИ

Фото: США нанесли новые удары по хуситам в Йемене (GettyImages)
Автор: Владислав Прийменко

Соединенные Штаты Америки нанесли дополнительный удар по силам йеменских хуситов в пятницу 12 января. Это произошло через 24 часа после первого удара Великобритании и США.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters и Sky News.

Последний удар, который, был нанесен с корабля ВМС США, был нацелен на радар хуситов. Инфраструктура радаров была ключевой целью в военных усилиях США по пресечению атак хуситов в Красном море.

Управление морских торговых операций Соединенного Королевства (UKMTO) заявило, что получило сообщение о двух небольших лодках, следовавших за судном более часа.

По данным агентства, никакого оружия замечено не было, но "подозрительное приближение" произошло в районе в 80 морских милях к юго-востоку от Адена в Йемене.

Телеканал движения хуситов "Аль-Масира" сообщил, что Соединенные Штаты и Великобритания совершили налеты на столицу Йемена Сану.

Повторная атака произошла всего через 24 часа после того, как американские и британские самолеты, корабли и подводные лодки за ночь нанесли десятки авиаударов по всей стране в отместку поддерживаемым Ираном силам хуситов за месяцы нападений на судоходство в Красном море.

Удары по хуситам

В ночь на 12 января Соединенные Штаты и Великобритания нанесли совместные удары по объектам хуситов в Йемене. В операции были задействованы самолеты и корабли. Целями ударов стали центры хранения оружия и базы обучения хуситов. В результате одного из ударов возник пожар, видео которого появилось в интернете.

Подробнее об атаке США и Великобритании на хуситов - в материале РБК-Украина.

Ранее мы писали, кто такие хусситы и почему они нападают на корабли в Красном море.

К слову, президент США Джо Байден считает, что хуситов следует признать террористической группировкой

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ЙеменСоединенные Штаты Америки