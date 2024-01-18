США завдали чергових ударів по об'єктах хуситів в Ємені

Стверджується, що американські чиновники на умовах об’єктах єменських хуситів.

Напередодні військово-морські сили США заявили, що ударний безпілотник,

Що передувало

Єменські хусити з листопада минулого року періодично атакують торгові судна у Червоному морі за допомогою ударних безпілотників, а також балістичних та крилатих ракет. Перші напади сталися після початку війни Ізраїлю проти ХАМАСу.

У відповідь США та Британія вдарили ракетами по об'єктах у Ємені, які пов'язані з хуситами. По всій країні лунали вибухи. Незважаючи на це, хусити продовжили бити по суднах біля узбережжя Ємену. Так, 15 січня, вони завдали удару по американському судну.

США та Британія вже неодноразово попереджали про те, що якщо атаки хуситів продовжаться, то удари по їхнім військовим об'єктам повторюватимуться.

17 січна Сполучені Штати Америки знову внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій.