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США завдали чергових ударів по об'єктах хуситів в Ємені

Фото: США завдали ударів по хуситам в Ємені (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Сполучені Штати Америки завдали ще одну серію ударів по об’єктах хуситів у Ємені сьогодні вночі, 18 січня.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Стверджується, що американські чиновники на умовах об’єктах єменських хуситів. 

Напередодні військово-морські сили США заявили, що ударний безпілотник, 

Що передувало

Єменські хусити з листопада минулого року періодично атакують торгові судна у Червоному морі за допомогою ударних безпілотників, а також балістичних та крилатих ракет. Перші напади сталися після початку війни Ізраїлю проти ХАМАСу.

У відповідь США та Британія вдарили ракетами по об'єктах у Ємені, які пов'язані з хуситами. По всій країні лунали вибухи. Незважаючи на це, хусити продовжили бити по суднах біля узбережжя Ємену. Так, 15 січня, вони завдали удару по американському судну.

США та Британія вже неодноразово попереджали про те, що якщо атаки хуситів продовжаться, то удари по їхнім військовим об'єктам повторюватимуться.

17 січна Сполучені Штати Америки знову внесли хуситів до переліку світових терористичних організацій

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