США завдали авіаударів по таборах "ІДІЛ" у Сирії

Військова авіація США атакували низці цілей бойовиків терористичного угруповання "Ісламська держава" (або ІДІЛ) на території Сирії. Операція мала на меті завадити екстремістам здійснювати напади у регіоні і не тільки.
Про це передає РБК-Україна з посиланням на Центральне командування Збройних сил США (CENTCOM) та американське видання ABC News.
В американському військовому відомстві розповіли, що такі авіаудари були завдані ще у п'ятницю, 11 жовтня.
Разом з тим у Центркомі не уточнили, в яких саме частинах Сирії розміщувалися табори "ІДІЛівців", які й зазнали ударів.
Також у ЗС США стверджують, що в результаті проведення цієї операції була порушена здатність бойовиків "планувати, організовувати та проводити напади" на Штати, їх союзників і партнерів, а також "на цивільних осіб у всьому регіоні та за його межами".
У Центркомі додали, що досі триває оцінювання завданих пошкоджень від бойових дій, а втрат серед цивільного населення немає.
Авіація США завдала ударів по цілях ІДІЛ у Сирії (фото: скрін twitter.com/CENTCOM)
Зазначається, що на сході Сирії були розгорнуті близько 900 американських військових разом із підтримуваними Штатами та очолюваними курдами Сирійськими демократичними силами, які відіграли важливу роль у боротьбі з бойовиками "Ісламської держави".
Попри поразку терористів, наразі "сплячі осередки ІДІЛ" досі влаштовують атаки в Іраку та Сирії, й протягом останніх років кількість таких нападів збільшувалися.
Так, нагадаємо, у липні у Центркомі США заявили, що терористична організація "Ісламська держава" ("ІДІЛ") намагається подвоїти кількість нападів та атак, та відновитися після свого умовного "затишшя" на Близькому Сході.
А наприкінці серпня війська в американському Центральному командуванні збройних сил заявили, що військові США та іракські сили безпеки провели рейд на заході Іраку. І тоді внаслідок операції загинули 15 бойовиків "ІДІЛ".
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