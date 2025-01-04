США затвердили продаж легких торпед Саудівській Аравії, - ЗМІ

За даними Пентагону, головним підрядником виступить компанія RTX.N.

Загальна сума угоди може скласти до 78,5 млн доларів.

RTX Corporation (RTX.N) - аерокосмічна та оборонна компанія, яка надає передові системи та послуги для комерційних, військових та урядових клієнтів по всьому світу. Компанія працює у трьох сегментах: Collins Aerospace, Pratt & Whitney і Raytheon.