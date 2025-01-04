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США утвердили продажу легких торпед Саудовской Аравии, - СМИ

Фото: Саудовская Аравия получит партию легких торпед от США (wikipedia.org)
Автор: Валерий Савицкий

Государственный департамент США одобрил потенциальную продажу Саудовской Аравии 20 легких торпед и сопутствующего оборудования. Подрядчиком выступил американский производитель вооружений.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel.

По данным Пентагона, главным подрядчиком выступит компания RTX.N.

Общая сумма сделки может составить до 78,5 млн долларов.

RTX Corporation (RTX.N) - аэрокосмическая и оборонная компания, которая предоставляет передовые системы и услуги для коммерческих, военных и правительственных клиентов по всему миру. Компания работает в трех сегментах: Collins Aerospace, Pratt & Whitney и Raytheon.

Оборонная помощь США странам мира

Соединенные Штаты регулярно оказывают военную и оборонную помощь партнерам по всему миру.

В октябре Саудовская Аравия анонсировала закупку большого пакета американского оружия.

В начале декабря произведенная компанией RTX Corp ракета успешно перехватила запущенную с воздуха баллистическую ракету средней дальности. Испытания состоялись у побережья возле базы военно-воздушных сил "Андерсен".

В конце декабря Израиль впервые применил американскую противоракетную систему THAAD, уничтожив запущенную из Йемена баллистическую ракету.

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Саудовская Аравия