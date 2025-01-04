США утвердили продажу легких торпед Саудовской Аравии, - СМИ

Оборонная помощь США странам мира

Соединенные Штаты регулярно оказывают военную и оборонную помощь партнерам по всему миру.

В октябре Саудовская Аравия анонсировала закупку большого пакета американского оружия.

В начале декабря произведенная компанией RTX Corp ракета успешно перехватила запущенную с воздуха баллистическую ракету средней дальности. Испытания состоялись у побережья возле базы военно-воздушных сил "Андерсен".

В конце декабря Израиль впервые применил американскую противоракетную систему THAAD, уничтожив запущенную из Йемена баллистическую ракету.

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