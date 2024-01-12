США не зацікавлені у війні в Ємені, - Білий дім

"США не зацікавлені у війні в Ємені чи конфлікті будь-якого роду", - зазначив Кірбі.

Він також попередив, що президент США Джо Байден "без вагань" відповість, якщо хусити продовжать атаки на цивільні судна.

"Все, що робив президент, було спрямоване на запобігання будь-якій ескалації конфлікту, включаючи удари минулої ночі", - додав Кірбі.

Він уточнив, що рівень збитків від нічних ударів по Ємену все ще оцінюють у Вашингтоні.

Що передувало

Нагадаємо, останні кілька місяців єменські хусити неодноразово нападали на цивільні судна у Червоному морі.

Зокрема, сьогодні, 12 січня, президент України Володимир Зеленський розповів, що бойовики взяли в заручники чотирьох українських моряків.

У відповідь на такі атаки США та Британія завдали ракетних ударів по цілях, пов'язаних з хуситами.

Як зазначив міністр збройних сил Британії Джеймс Хіппі, нові удари по Ємену поки не планують.