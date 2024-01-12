ua en ru
Пт, 12 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

США не зацікавлені у війні в Ємені, - Білий дім

Вашингтон, П'ятниця 12 січня 2024 21:37
UA EN RU
США не зацікавлені у війні в Ємені, - Білий дім Фото: Джон Кірбі, координатор Ради національної безпеки Білого дому (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Сполучені Штати Америки не хочуть війни в Ємені. Але у разі нових атак хуситів у Червоному морі будуть вжиті подальші дії.

Про це заявив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Sky News.

"США не зацікавлені у війні в Ємені чи конфлікті будь-якого роду", - зазначив Кірбі.

Він також попередив, що президент США Джо Байден "без вагань" відповість, якщо хусити продовжать атаки на цивільні судна.

"Все, що робив президент, було спрямоване на запобігання будь-якій ескалації конфлікту, включаючи удари минулої ночі", - додав Кірбі.

Він уточнив, що рівень збитків від нічних ударів по Ємену все ще оцінюють у Вашингтоні.

Що передувало

Нагадаємо, останні кілька місяців єменські хусити неодноразово нападали на цивільні судна у Червоному морі.

Зокрема, сьогодні, 12 січня, президент України Володимир Зеленський розповів, що бойовики взяли в заручники чотирьох українських моряків.

У відповідь на такі атаки США та Британія завдали ракетних ударів по цілях, пов'язаних з хуситами.

Як зазначив міністр збройних сил Британії Джеймс Хіппі, нові удари по Ємену поки не планують.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Джозеф Байден Білий дім Йемен
NEWS
Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі у Червоному морі
Хто такі хусити й чому вони нападають на кораблі у Червоному морі
DAILY
Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту
Дмитро Левицькийзаступник шеф-редактора Під наглядом Китаю. Чого чекати від виборів на Тайвані та чи призведуть вони до конфлікту