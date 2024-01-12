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США не заинтересованы в войне в Йемене, - Белый дом

Вашингтон, Пятница 12 января 2024 21:37
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США не заинтересованы в войне в Йемене, - Белый дом Фото: Джон Кирби, координатор Совета национальной безопасности Белого дома (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Соединенные Штаты Америки не хотят войну в Йемене. Но в случае новых атак хуситов в Красном море будут предприняты дальнейшие действия.

Об этом заявил координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Sky News.

"США не заинтересованы в войне в Йемене или конфликте любого рода", - отметил Кирби.

Он также предупредил, что президент США Джо Байден “без колебаний” ответит, если хуситы продолжат атаки на гражданские суда.

"Все, что делал президент, было направлено на предотвращение любой эскалации конфликта, включая удары прошлой ночью", - добавил Кирби.

Он уточнил, что уровень ущерба от ночных ударов по Йемену все еще оценивают в Вашингтоне.

Что предшествовало

Напомним, последние несколько месяцев йеменские хуситы неоднократно нападали на гражданские суда в Красном море.

В частности, сегодня, 12 января, президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что боевики взяли в заложники четырех украинских моряков.

В ответ на такие атаки США и Британия нанесли ракетные удары по целям, которые связаны с хуситами.

Как отметил министр вооруженных сил Британии Джеймс Хиппи, новые удары по Йемену пока не планируют.

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