У США затримали чоловіка, що націлив лазерну указку на гелікоптер Трампа, - ЗМІ
У Вашингтоні поліція затримала чоловіка, що направив лазерну указку на гелікоптер президента США Дональда Трампа.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на NBC News.
У поданій в понеділок кримінальній скарзі зазначається, що інцидент стався ввечері у суботу, 20 вересня.
Офіцер Секретної служби помітив на площі Конституції оголеного по пояс чоловіка, який "говорив сам до себе та голосно поводився". Коли офіцер підійшов ближче, зловмисник направив йому в обличчя червоний лазерний промінь, який тимчасово його дезорієнтував.
Опісля чоловік, пізніше ідентифікований як Джейкоб Самуель Вінклер, направив лазерну указку на Marine One (гелікоптер президента США. - ред.), що пролітав низько над т.зв. "Еліпсом" - відкритою парковою площею на південній стороні Білого дому між резиденцією президента і Монументом Джорджа Вашингтона.
У судових документах зазначено, що така поведінка створювала ризик тимчасової сліпоти і дезорієнтації пілота, а також зіткненням з іншими гелікоптерами у районі монументу Вашингтона.
Офіцер Секретної служби затримав Вінклера, відібрав у нього указку та закував у кайданки.
Підозрюваний після цього став навколішки та почав повторювати фрази на кшталт: "Я маю вибачитися перед Дональдом Трампом" і "Я вибачаюся перед Дональдом Трампом".
Слідчі також зазначили, що зловмисник мав при собі ніж із нерухомим лезом довжиною близько 7,5 сантиметрів.
Під час подальшого допиту Вінклер "визнав, що направляв червону лазерну указку на Marine One" та не знав про заборону на такі дії. Підозрюваний розповів, що направляє лазер на різні речі, наприклад, дорожні знаки.
Наведення лазерної указки на літальний апарат у США вважається федеральним злочином. За такі дії передбачене покарання до п’яти років ув’язнення і штраф у розмірі 250 тисяч доларів.
Замахи на Дональда Трампа
13 липня 2024 року на передвиборчому мітингу в місті Батлер (штат Пенсильванія) 20-річний Томас Метью Крукс відкрив вогонь по Дональду Трампу.
Внаслідок стрілянини одна людина загинула, ще двоє зазнали поранень. Одна з куль пошкодила Трампу вухо.
Замах стався через низку помилок Секретної служби США в організації передвиборчого мітингу Трампа як кандидата в президенти.
Другий імовірний замах стався 15 вересня 2024 року. Під час гри у гольф в клубі Trump International Golf Club у Вест-Палм-Біч (штат Флорида) поруч з майбутнім президентом пролунали постріли.
Правоохоронці затримали 58-річного жителя Гаваїв Райана Раута. Чоловік займався вербуванням добровольців на війну України проти Росії.