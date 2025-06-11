У США засудили санкції п'яти союзників проти чиновників Ізраїлю за екстремізм

Сполучені Штати засуджують санкції, запроваджені урядами Великої Британії, Канади, Норвегії, Нової Зеландії та Австралії щодо двох чинних членів ізраїльського уряду.
Про це заявив держсекретар США Марко Рубіо, повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву чиновника на сайті Держдепартаменту США.
Рубіо у своїй заяві зазначив, що ці санкції "не сприяють зусиллям США, спрямованим на досягнення перемир'я, повернення всіх заручників додому та завершення війни".
"Ми відкидаємо будь-яку ідею рівноцінності: ХАМАС є терористичною організацією, яка вчинила невимовні звірства, продовжує утримувати в заручниках невинних цивільних осіб і не дозволяє жителям Гази жити в мирі", - йдеться у заяві.
У Держдепартаменті нагадали партнерам США, щоб "вони не забували, хто є справжнім ворогом", закликали скасувати санкції та підкреслили, що стоять пліч-о-пліч з Ізраїлем.
У вівторок, 10 червня, Австралія, Канада, Нова Зеландія, Норвегія та Велика Британія оголосили про спільне введення санкцій проти двох високопоставлених ізраїльських чиновників, ультраправих націоналістів, які є членами кабінету прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.
У заяві голів МЗС п'яти країн зазначається, що міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір та міністр фінансів Безалель Смотрич, підпадають під санкції "за підбурювання до насильства проти палестинців на Західному березі".
У заяві чиновників звинувачують в екстремістській риториці, закликах виселити палестинців з їхніх домівок і створити на їхньому місці нові ізраїльські поселення, а також у заохоченні насильства і порушенні прав людини.
Міністри переконані, що риторика двох членів ізраїльського уряду, також підриває "власну безпеку Ізраїлю та його авторитет у світі". Водночас, уряди п'яти країн зазначили, що ці заходи не суперечать незмінній підтримці безпеки Ізраїлю та підтвердили вторгнення ХАМАС 7 жовтня 2023 року.
Санкції не були детально описані у заяві, але можуть передбачати заборону двом чиновникам в'їжджати на територію п'яти країн-союзників США, а також заморожування деяких активів за кордоном.
Нагадаємо, 18 травня армія оборони Ізраїлю розпочала у Секторі Газа військову операцію під назвою "Колісниці Гідеона" з метою повного знищення ХАМАСу.
У відповідь Канада, Велика Британія та Франція пригрозили запровадити санкції проти Ізраїлю за новий наступ та блокування гуманітарної допомоги для цивільного населення анклаву.
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