У США засудили санкції п'яти союзників проти чиновників Ізраїлю за екстремізм

Рубіо у своїй заяві зазначив, що ці санкції "не сприяють зусиллям США, спрямованим на досягнення перемир'я, повернення всіх заручників додому та завершення війни".

"Ми відкидаємо будь-яку ідею рівноцінності: ХАМАС є терористичною організацією, яка вчинила невимовні звірства, продовжує утримувати в заручниках невинних цивільних осіб і не дозволяє жителям Гази жити в мирі", - йдеться у заяві.

У Держдепартаменті нагадали партнерам США, щоб "вони не забували, хто є справжнім ворогом", закликали скасувати санкції та підкреслили, що стоять пліч-о-пліч з Ізраїлем.

Санкції проти чиновників Ізраїлю

У вівторок, 10 червня, Австралія, Канада, Нова Зеландія, Норвегія та Велика Британія оголосили про спільне введення санкцій проти двох високопоставлених ізраїльських чиновників, ультраправих націоналістів, які є членами кабінету прем'єр-міністра Беньяміна Нетаньягу.

У заяві голів МЗС п'яти країн зазначається, що міністр національної безпеки Ітамар Бен-Гвір та міністр фінансів Безалель Смотрич, підпадають під санкції "за підбурювання до насильства проти палестинців на Західному березі".

У заяві чиновників звинувачують в екстремістській риториці, закликах виселити палестинців з їхніх домівок і створити на їхньому місці нові ізраїльські поселення, а також у заохоченні насильства і порушенні прав людини.

Міністри переконані, що риторика двох членів ізраїльського уряду, також підриває "власну безпеку Ізраїлю та його авторитет у світі". Водночас, уряди п'яти країн зазначили, що ці заходи не суперечать незмінній підтримці безпеки Ізраїлю та підтвердили вторгнення ХАМАС 7 жовтня 2023 року.

Санкції не були детально описані у заяві, але можуть передбачати заборону двом чиновникам в'їжджати на територію п'яти країн-союзників США, а також заморожування деяких активів за кордоном.