У США засудили ексвійськового за злив даних про Україну

Ілюстративне фото: у США засудили ексвійськового за злив даних про Україну(GettyImages)
Автор: Наталія Кава

У США до шести років ув’язнили колишнього цивільного працівника ВПС Девіда Слейтера. Він передавав секретну інформацію про війну між Росією та Україною жінці з сайту знайомств, яка видавала себе за українку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ABC News.

Як пише видання, окружний суд у Лінкольні 8 жовтня засудив Девіда Слейтера до 70 місяців ув’язнення, штрафу в 25 тисяч доларів і одного року нагляду після звільнення.

У липні Слейтер визнав провину в розголошенні секретної інформації, пов’язаної з національною обороною, після чого два інші звинувачення було знято.

Підполковника у відставці, який після служби працював цивільним працівником у Стратегічному командуванні США на базі Оффатт у Небрасці, затримали ще у 2024 році.

Попри звільнення з армії у 2020 році, він зберіг доступ до секретних даних і продовжував відвідувати закриті брифінги щодо російсько-української війни. За даними слідства, з серпня 2021-го по квітень 2022-го Слейтер передавав отриману інформацію через сайт знайомств особі, яка видавала себе за українку.

Серед переданих даних була інформація про військові цілі та можливості російських військ, що брали участь у вторгненні в Україну.

 

Раніше ми писали, що на військовому заводі в Теннессі стався потужний вибух із загиблими та зниклими безвісти, але рятувальники не можуть увійти на територію через нові детонації

