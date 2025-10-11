В США осудили экс-военного за слив данных об Украине

Как пишет издание, окружной суд в Линкольне 8 октября приговорил Дэвида Слейтера к 70 месяцам заключения, штрафу в 25 тысяч долларов и одному году надзора после освобождения.

В июле Слейтер признал вину в разглашении секретной информации, связанной с национальной обороной, после чего два других обвинения были сняты.

Подполковника в отставке, который после службы работал гражданским работником в Стратегическом командовании США на базе Оффатт в Небраске, задержали еще в 2024 году.

Несмотря на увольнение из армии в 2020 году, он сохранил доступ к секретным данным и продолжал посещать закрытые брифинги по российско-украинской войне. По данным следствия, с августа 2021-го по апрель 2022-го Слейтер передавал полученную информацию через сайт знакомств лицу, которое выдавало себя за украинку.

Среди переданных данных была информация о военных целях и возможностях российских войск, участвовавших во вторжении в Украину.