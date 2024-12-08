США застосували авіацію для атаки на табори ІДІЛ у Сирії, - CNN

Згідно з додатковою інформацією від чиновника США, авіаудари по Сирії були спрямовані проти "лідерів, бойовиків та таборів ІДІЛ" з використанням численних засобів військово-повітряних сил, включаючи бомбардувальники B-52, винищувачі F-15 та літаки А-10.

"Удари були завдані в рамках поточної місії зі зриву, ослаблення та розгрому ІДІЛ, щоб не допустити проведення терористичного угрупування зовнішніх операцій і гарантувати, що ІДІЛ не спробує скористатися поточною ситуацією для відновлення в центральній Сирії", - сказав чиновник.

Він додав, що оцінка збитків від бойових дій продовжується. За його словами, немає жодних ознак жертв серед цивільного населення.

Також американський чиновник заявив, що ЦЕНТКОМ спільно з союзниками та партнерами в регіоні продовжить проводити операції з послаблення оперативних можливостей ІДІЛ "навіть у цей динамічний період у Сирії".

CNN додає, що президент США Джо Байден також заявив у неділю, що Сполучені Штати мають намір продовжити операції по боротьбі з ІДІЛ у країні.