США применили авиацию для атаки на лагеря ИГИЛ в Сирии, - CNN

Согласно дополнительной информации от чиновника США, авиаудары по Сирии были направлены против "лидеров, боевиков и лагерей ИГИЛ" с использованием многочисленных средств военно-воздушных сил, включая бомбардировщики B-52, истребители F-15 и самолеты А-10.

"Удары были нанесены в рамках текущей миссии по срыву, ослаблению и разгрому ИГИЛ, чтобы не допустить проведения террористической группировкой внешних операций и гарантировать, что ИГИЛ не попытается воспользоваться текущей ситуацией для восстановления в центральной Сирии", - сказал чиновник.

Он добавил, что оценка ущерба от боевых действий продолжается. По его словам, нет никаких признаков жертв среди гражданского населения.

Также американский чиновник заявил, что ЦЕНТКОМ совместно с союзниками и партнерами в регионе продолжит проводить операции по ослаблению оперативных возможностей ИГИЛ "даже в этот динамичный период в Сирии".

CNN добавляет, что президент США Джо Байден также заявил в воскресенье, что Соединенные Штаты намерены продолжить операции по борьбе с ИГИЛ в стране.