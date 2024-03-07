У США застерігають Австрію та Raiffeisen Bank від співпраці з банками РФ

Представниця Міністерства фінансів США Анна Морріс попередить банки про непезпеку ведення бізнесу в Росії, збільшуючи тиск на найбільший західний банк Raiffeisen.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

У рамках нового тиску Вашингтона щодо санкцій Морріс заохочуватиме банки Австрії перевірити свою вразливість у Росії та "вжити заходів для пом'якшення". Морріс - остання офіційна представниця США, яка відвідала Австрію, де продовжують підтримувати тісні відносини з Росією.

Речник Міністерства фінансів Австрії повідомив, що невдовзі Морріс відвідає державні органи та компанії, аби обговорити проблеми відмивання грошей та санкцій. У Raiffeisen заявили, що часто консультуються щодо покарань та завжди дотримуються правил. Вашингтон зіткнувся зі значним опором австрійських політиків і чиновників, більшість яких захищають банк.

Незважаючи на значну підтримку України, Австрія заявила, що не бажає розривати десятирічні зв’язки з Росією, вважаючи, що відносини все ще можна відновити. Крім того, Відень продовжує тиснути, щоб Україна виключила банк з чорного списку та переліку "міжнародних спонсорів війни".

У той час Росія звітувала, що австрійський Raiffeisen має: