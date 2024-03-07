У США застерігають Австрію та Raiffeisen Bank від співпраці з банками РФ
Представниця Міністерства фінансів США Анна Морріс попередить банки про непезпеку ведення бізнесу в Росії, збільшуючи тиск на найбільший західний банк Raiffeisen.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
У рамках нового тиску Вашингтона щодо санкцій Морріс заохочуватиме банки Австрії перевірити свою вразливість у Росії та "вжити заходів для пом'якшення". Морріс - остання офіційна представниця США, яка відвідала Австрію, де продовжують підтримувати тісні відносини з Росією.
Речник Міністерства фінансів Австрії повідомив, що невдовзі Морріс відвідає державні органи та компанії, аби обговорити проблеми відмивання грошей та санкцій. У Raiffeisen заявили, що часто консультуються щодо покарань та завжди дотримуються правил. Вашингтон зіткнувся зі значним опором австрійських політиків і чиновників, більшість яких захищають банк.
Незважаючи на значну підтримку України, Австрія заявила, що не бажає розривати десятирічні зв’язки з Росією, вважаючи, що відносини все ще можна відновити. Крім того, Відень продовжує тиснути, щоб Україна виключила банк з чорного списку та переліку "міжнародних спонсорів війни".
У той час Росія звітувала, що австрійський Raiffeisen має:
- 2600 корпоративних клієнтів;
- 4 млн власників рахунків;
- 10 000 співробітників
Нагадаємо, раніше австрійський Raiffeisen Bank перевіряли у зв'язку з відмиванням грошей та роботою в Росії. У своєму звіті банк повідомив, що в Австрії проводиться розслідування, сфокусоване на виконанні важливих правилах безпеки для запобігання відмиванню грошей.
Це такж пов'язано з розслідуванням американського санкційного органу - Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів (OFAC).
Австрійське розслідування стосується платежів, що мають зв'язок з Росією, а також даних, розкритих Міжнародним консорціумом журналістів-розслідувачів в рамках проекту під назвою "Секрети Кіпру".
Фахівці досліджують платежі, здійснені трьома клієнтами у період з 2017 по 2020 рік. Результати розслідування можуть призвести до штрафів, йдеться у щорічному звіті банку.
Представники банку заявили, що австрійський регулятор вважає, що банк "не повністю виконав свої адміністративні обов'язки".
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