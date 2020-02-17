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SpaceX вывел на орбиту еще 60 спутников Starlink для глобального интернета

Новости » Hi-tech     17.02.2020 - 19:16
SpaceX вывел на орбиту еще 60 спутников Starlink для глобального интернета
Иллюстративное фото (twitter.com/spacex)

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида

Аэрокосмическая компания SpaceX вывела на орбиту очередную партию спутников Starlink, которые должны создать глобальную сеть интернета. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Space.

Как отмечается, 17 февраля SpaceX запустила на орбиту еще одну партию из 60 спутников Starlink.

"SpaceX успешно запустила на орбиту еще одну партию из 60 спутников Starlink, 17 февраля", - говорится в сообщении.

Запуск состоялся с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида. Спутники в космос вывела ракета-носитель Falcon 9. Это уже пятая миссия с вывода спутников Starlink в космос. Их общее количество на орбите теперь составляет 300 штук.

В общем SpaceX планирует в ближайшей перспективе вывести на орбиту 12 тыс. спутников Starlink. Однако отмечается, что в будущем их может стать больше.

Напомним, 29 января компания SpaceX провела запуск на орбиту ракетоносителя Falcon 9 для обеспечения глобального интернета. Первая ступень ракетоносителя Falcon 9 совершила посадку на платформу Of Course I Still Love You, которая находится в Атлантическом океане в 600 км от берегов Флориды.

Кроме того, ранее SpaceX дважды переносила запуск ракеты Falcon 9. Сначала запуск планировался на 24 января, а после 27 января. Причиной отсрочки запуска стали неблагоприятные погодные условия.

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