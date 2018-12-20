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SpaceX отложила запуск ракеты со спутником ВВС США

Новости » Телеком & IT    20.12.2018 - 17:02
SpaceX отложила запуск ракеты со спутником ВВС США
Фото: Falcon9 (Spacex)

О новой дате запуска будет сообщено позже

Американская частная компания Илона Маска SpaceX отложила запуск ракеты-носителя Falcon 9 c новейшим спутником геолокации GPS для ВВС США. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт компании.

При этом о новой дате запуска будет сообщено позже. Ожидается, что спутник будет выведен на орбиту через 1 час 58 минут после запуска. Согласно требованиям миссии, SpaceX не будет пытаться вернуть первую ступень Falcon 9 на Землю после вывода спутника на орбиту.

Отметим, что запуск должен был состояться 18 декабря. Сначала он задерживался из-за ветра, а потом из-за неточных показателей сенсоров первой ступени. 19 декабря SpaceX вновь отложила запуск для дополнительной проверки сенсоров первой ступени.

Напомним, что в начале декабря компания SpaceX успешно запустила ракету-носитель Falcon 9, которая должна вывести на космическую орбиту более 60 микроспутников. Ракета Falcon 9 стартовала с базы Военно-воздушных сил США Ванденберг, расположенной в Калифорнии.

Находящиеся на ее борту 64 микроспутника будут расположены на низкой солнечно-синхронной орбите по заказу компаний и властей 17 стран, в том числе Великобритании, Германии, Южной Кореи, США, Австралии, Канады и т. д.

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